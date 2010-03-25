Доработка модуля

Требуется человек для доработки либо создания с "0" скрипта для работы с биржей ссылок sape.ru для сайта на шаблонизаторе Smarty. Требования к скрипту:

1)Скрипт должен быть на 100 % рабочий

2)Код полностью соответствовать регламенту работы выше указанной биржи

3)Тег для установки ссылок рекламодателей биржи должен быть проставлен на все страницах

Оплата по факту выполненной работы после выполнения всех пунктов.