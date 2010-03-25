Интерисует сбор в интернет базы данных регионов европы, и фильтрация по странам
Доработка модуля
Требуется человек для доработки либо создания с "0" скрипта для работы с биржей ссылок sape.ru для сайта на шаблонизаторе Smarty. Требования к скрипту:
1)Скрипт должен быть на 100 % рабочий
2)Код полностью соответствовать регламенту работы выше указанной биржи
3)Тег для установки ссылок рекламодателей биржи должен быть проставлен на все страницах
Оплата по факту выполненной работы после выполнения всех пунктов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $70Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть php скрипт, который выводит html код странички, адрес которой в приложении (скрипт выводит текст программы). Обработка в скрипте осуществляется в цикле, при этом в процессе теряется один из закрывающих тегов - в примере, что ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад
Вообщем нужен сайт в который пользователи смогут загружать видео ролики (с просмотром на самом майте аналогично ютуба), музыкальные композиции и фотографии. В системе управления должно быть предусмотренно три вида авторизации: для обычных пользователей, ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно распарсить файл вот такого содержания: 1.png(см.прикреп) Файл нужно разложить по: 1. name_server 2. name_company 3. ip_adress Т.е нужно создать один шаблон по которому будут ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $101
Нужна верстка шаблона на основе готового http://osc.template-help.com/osc_27741/index.php не нужно делать флаги стран, форму выбора валюты Горизонтальное меню: Главная Новинки СпецПредложения(рекомедуемые) Регистрация Статьи Вход Контакты Вертикальное меню: категории товара, Баннер, ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Скрипт на php отправляет письмо с хоста. Письмо состоит из данных формы, которую заполняе юзер на сайте. Администратор на мейл получает эти данные в виде письма. Проблема с кодировкой. На мейл ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Гугл почта не отправляет письма с вложенным файлом на майл.ру, приходит письмо после отправки Delivery to the following recipient failed permanently: имя@mail.ru Technical details ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $100
Необходимо реализовать proxy-скрипт на Perl, подробности - при индивидуальном общении.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужен программист для создания сайта с нуля. Желательно на ДЛЕ. Интересуют ваши возможности и цены. Дизайн есть.Веб-программирование17 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно написать скрипт который будет заходить на указанную страницу файлового хранилища, брать с нее ссылку и выдавать ее в плеере. Ссылка динамическая, пример http://files.mail.ru/6415ZQ ссылка формируеться в течении 10 секунд и живет приблизительно 12 часов.Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад