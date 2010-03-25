Доработка модуля

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки174 просмотра

Требуется человек для доработки либо создания с "0" скрипта для работы с биржей ссылок sape.ru для сайта на шаблонизаторе Smarty. Требования к скрипту:

1)Скрипт должен быть на 100 % рабочий

2)Код полностью соответствовать регламенту работы выше указанной биржи

3)Тег для установки ссылок рекламодателей биржи должен быть проставлен на все страницах

Оплата по факту выполненной работы после выполнения всех пунктов.

15 лет назад
mglushakov
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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