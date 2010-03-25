Требования к программе или программному изделию. Имеем: Дизайн главной страницы в psd, базовая конфигурация cms Wordpress версии 2.9.2. Получить: 1) Оптимизировать cms “Wordpress” под размещение статей журнала. В базовой версии ...
Скрипт перехвата доменов
Нужен готовый скрипт перехвата доменов com, net. Пишите подробности в личку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужен flash примерно как http://lentiaev-net.ru Заинтересован в наименьшей цене. Жду предложений.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходим обычный сайт с руссифицированной CMS Joomla и шаблоном yootheme! нужно поставить шаблон,3 компонента,всё настроить и закачать на хостинг, http://demo.yootheme.com/ шаблон INTRO и все так как там нужноВеб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $70
Интерисует сбор в интернет базы данных регионов европы, и фильтрация по странамВеб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется человек для доработки либо создания с "0" скрипта для работы с биржей ссылок sape.ru для сайта на шаблонизаторе Smarty. Требования к скрипту: 1)Скрипт должен быть на 100 % рабочий 2)Код ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть php скрипт, который выводит html код странички, адрес которой в приложении (скрипт выводит текст программы). Обработка в скрипте осуществляется в цикле, при этом в процессе теряется один из закрывающих тегов - в примере, что ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад
Вообщем нужен сайт в который пользователи смогут загружать видео ролики (с просмотром на самом майте аналогично ютуба), музыкальные композиции и фотографии. В системе управления должно быть предусмотренно три вида авторизации: для обычных пользователей, ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно распарсить файл вот такого содержания: 1.png(см.прикреп) Файл нужно разложить по: 1. name_server 2. name_company 3. ip_adress Т.е нужно создать один шаблон по которому будут ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Скрипт на php отправляет письмо с хоста. Письмо состоит из данных формы, которую заполняе юзер на сайте. Администратор на мейл получает эти данные в виде письма. Проблема с кодировкой. На мейл ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Гугл почта не отправляет письма с вложенным файлом на майл.ру, приходит письмо после отправки Delivery to the following recipient failed permanently: имя@mail.ru Technical details ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад