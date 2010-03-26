Изменение скрипта video chat сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки131 просмотр

Требуется изменить скрипт video chat сервиса, добавить возможность чатиться нескольким людям одновременно и вставить дополнительный инструмент, допустим простую игру в которую они могут играть вместе, одновременно видя друг друга. Насколько это реально и за какую цену, если реально?

15 лет назад
Cleric
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров