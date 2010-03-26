Надо написать скрипт Биотопливной Базе Данных, для хранения и показа информации на сайте. Техническое задание прилагается.
Скрипт футбольных прогнозов
Интересует скрипт футбольных прогнозов для сайта на DLE 8.3 .
Заявки фрилансеров
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