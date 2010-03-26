Java SWF (Flash) parser module

Необходимо разработат программный модуль на Java, который должен:

1) Разбирать загружаемые на сервер JPG, PNG, GIF и SWF файлы (Flash) и вынимать из них всю метаинформацию, включая ActionsScript-код

2) Помещать SWF в специальную XML структуру с память

3) Проверять SWF на определенные критерии (размеры, координаты, поведение при работе и т.д.) и после чего заполнять XML структуру результатом проверки критериев и возвращать в фреймворк.

Ряд критериев подразумевают парсинг полученного из SWF ActionScript-кода.

4) На проверки выполнения критериев сделать Unit tests (Junit) или другой unit test фреймворк.

Все приложение работает в среде Linux

Отсюда требования к кандидатам (команде), выполняющим проект:

– Java, J2SE, Java XML parsers, работа с ОС из Java (вызов команд ОС)

– TDD, Unit tests, JUnit

– Flash, ActionScript development. Понимание структуры SWF файла, если не доскональное, то хотя бы иметь представление, чтобы понятно было как с ним работать.

– Хороший английский, минимум – на уровне чтения и написания. Требования и документация на английском. Клиенты из США.

Высокоуровневые требования – в приложении.

Уже многое происследовано в данном направлении, есть наработки.

Ориентировочные трудозатраты по проекту ~3 чел-мес.

Полный раб. день.

Работа удаленная.

Проект fixed price, но по срокам достаточно лояльно. Поэтому окончательная цена будет согласовываться с кандидатом после его оценки.

Если интересно – можно писать, стучать, звонить напрямую –

email: [email protected]

skype: volandskype1

gsm: +380-67-220-78-20