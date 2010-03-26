Необходим видео плеер независимый от браузера (работающий автономно), для проигрывания flv файлов с сервера. Функционал: - получения библиотеки видео файлов имеющихся на сервере - поиск необходимого файла - воспроизведение выбранного файла ...
Java SWF (Flash) parser module
Необходимо разработат программный модуль на Java, который должен:
1) Разбирать загружаемые на сервер JPG, PNG, GIF и SWF файлы (Flash) и вынимать из них всю метаинформацию, включая ActionsScript-код
2) Помещать SWF в специальную XML структуру с память
3) Проверять SWF на определенные критерии (размеры, координаты, поведение при работе и т.д.) и после чего заполнять XML структуру результатом проверки критериев и возвращать в фреймворк.
Ряд критериев подразумевают парсинг полученного из SWF ActionScript-кода.
4) На проверки выполнения критериев сделать Unit tests (Junit) или другой unit test фреймворк.
Все приложение работает в среде Linux
Отсюда требования к кандидатам (команде), выполняющим проект:
– Java, J2SE, Java XML parsers, работа с ОС из Java (вызов команд ОС)
– TDD, Unit tests, JUnit
– Flash, ActionScript development. Понимание структуры SWF файла, если не доскональное, то хотя бы иметь представление, чтобы понятно было как с ним работать.
– Хороший английский, минимум – на уровне чтения и написания. Требования и документация на английском. Клиенты из США.
Высокоуровневые требования – в приложении.
Уже многое происследовано в данном направлении, есть наработки.
Ориентировочные трудозатраты по проекту ~3 чел-мес.
Полный раб. день.
Работа удаленная.
Проект fixed price, но по срокам достаточно лояльно. Поэтому окончательная цена будет согласовываться с кандидатом после его оценки.
Если интересно – можно писать, стучать, звонить напрямую –
email: [email protected]
skype: volandskype1
gsm: +380-67-220-78-20
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