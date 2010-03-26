Система дистанционного обучения

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Закрыт9 заявок195 просмотров

Я предоставляю дизайн и вёрстку согласно Вашим требованиям, с Вас реализация следующего функционала. Возможна реализация на Wordpress.

- 3 типа пользователей: преподаватель, студент, администратор.

Иерархия материала:

Категории курсов — Курс — Разделы курса— Материалы курса

К материалам курса относятся лекции в формате .pdf (нужен просмотрщик .pdf - файлов), вопросы в виде тестирования, письменные вопросы.

Возможности студента:

- подписка на любой доступный курс

- просмотр пройденных тестов

Возможности преподавателя:

- создание курса, разбиение курса на разделы, добавление лекции (в виде пдф),

- оценивание письменных ответов.

Жду Ваших предложений.

WordPress
15 лет назад
grenadese
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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