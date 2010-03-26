Погода и время на сайт (заказ билетов)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки124 просмотра

Требуется сделать следующее на сайте авиакомпании (гл.страница - заказ билета): при выборе городов - отображать справа время и погоду города (на данное время).

На прилагаемом скриншоте всё обведено.

Никаких левых ссылок сайтов погоды быть не должно.

Часы можно любые, с графикой...

Сайт на html, поддержка php на хостинге имеется.

Большая просьба стучать в ICQ: 414-415-415

HTMLPHP
15 лет назад
stuk007
Razelkin 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

k0rvin
Иван 
32 года
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

k0rvin
Иван 
32 года
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад

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