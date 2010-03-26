Погода и время на сайт (заказ билетов)

Требуется сделать следующее на сайте авиакомпании (гл.страница - заказ билета): при выборе городов - отображать справа время и погоду города (на данное время).

На прилагаемом скриншоте всё обведено.

Никаких левых ссылок сайтов погоды быть не должно.

Часы можно любые, с графикой...

Сайт на html, поддержка php на хостинге имеется.

Большая просьба стучать в ICQ: 414-415-415