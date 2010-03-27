Платформа: linux,Apache,MySql Задача:Создать систему дополнительного администрирования сетей OpenVpn. 1) Создать базу данных в которой две таблицы: таблица сетей: сеть, емайл пользователя,емайл администратора,флаг Не контролировать, Стоимость в месяц, Дата остановки, ...
Флеш-сайт по образцу
Для эталона брать www.leoburnett.com со значительными упрощениями
1. На главной странице должен быть логотип заказчика без анимации, без карандаша. Просто неподвижная надпись. Под ней две ссылки "Ярославль", "Кострома".
2. При переходе по каждой из ссылок должна быть страница-копия www.leoburnett.com/#/brands после нажатия SKIP INTRO, т.е заставки с всплывающими надписями не надо. Опять просто логотип заказчика, вокруг которого движутся кружочки-партнеры. Внизу справа кнопка VIEW ALL, при нажатии на которую все кружочки выстраиваются, а кнопка меняет название на SKIP.
3. При наведении курсора на партнера, все кружочки останавливаются. При нажатии на партнера, открывается флеш-страница с контактами.
4. Должна быть возможность добавлять партнеров. Заказчик будет делать это самостоятельно.
Мелодий никаких не надо.
Все материалы - логотип заказчика, логотипы и контакты партнеров имеются.
Заявки фрилансеров
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