Флеш-сайт по образцу

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  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок270 просмотров

Для эталона брать www.leoburnett.com со значительными упрощениями

1. На главной странице должен быть логотип заказчика без анимации, без карандаша. Просто неподвижная надпись. Под ней две ссылки "Ярославль", "Кострома".

2. При переходе по каждой из ссылок должна быть страница-копия www.leoburnett.com/#/brands после нажатия SKIP INTRO, т.е заставки с всплывающими надписями не надо. Опять просто логотип заказчика, вокруг которого движутся кружочки-партнеры. Внизу справа кнопка VIEW ALL, при нажатии на которую все кружочки выстраиваются, а кнопка меняет название на SKIP.

3. При наведении курсора на партнера, все кружочки останавливаются. При нажатии на партнера, открывается флеш-страница с контактами.

4. Должна быть возможность добавлять партнеров. Заказчик будет делать это самостоятельно.

Мелодий никаких не надо.

Все материалы - логотип заказчика, логотипы и контакты партнеров имеются.

15 лет назад
unitechservice
Любовь 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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