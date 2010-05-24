Разработка сайта на основе движка сервиса блогов.

Требуется реализовать программную часть сайта со следующими ключевыми функциями:

1. Сервис блогов (не нужно писать с нуля, нужно использовать один из свободнорсапространяемых)

2. Взаимодействие с картой (яндекс-карты или гугл мапс, на усмотрение программиста)

3. Парсер сайта, для наполнения одного из разделов.

4. Вики-разметка для простого создания ссылок внутри сайта.

5. Интеграция визуального редактора

6. Создание функционала для загрузки изображений на сайт и ресайза.

7. Поиск по сайту

Дизайн сайта не требуется, так как этой задачей уже занимается дизайнер.

Техническое задание находится во вложенном файле.

Срок для выполнения проекта 1,5 месяца.

почта для связи: alzax.nsk @ gmail.com