Разработка сайта на основе движка сервиса блогов.

$1600
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок306 просмотров

Требуется реализовать программную часть сайта со следующими ключевыми функциями:

1. Сервис блогов (не нужно писать с нуля, нужно использовать один из свободнорсапространяемых)

2. Взаимодействие с картой (яндекс-карты или гугл мапс, на усмотрение программиста)

3. Парсер сайта, для наполнения одного из разделов.

4. Вики-разметка для простого создания ссылок внутри сайта.

5. Интеграция визуального редактора

6. Создание функционала для загрузки изображений на сайт и ресайза.

7. Поиск по сайту

Дизайн сайта не требуется, так как этой задачей уже занимается дизайнер.

Техническое задание находится во вложенном файле.

Срок для выполнения проекта 1,5 месяца.

почта для связи: alzax.nsk @ gmail.com

15 лет назад
alzax
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

maximus007
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$1600
45 дней
Довели до конца проект по разработке сайта. Спасибо.
Спасибо за сотрудничество. Очень приятный заказчик. Проект был довольно большой, но по ходу не возникало никаких конфликтов. Остались только положительные эмоции. Понятное задание и проблем с оплатой нет.

Заявки фрилансеров

maximus007
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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