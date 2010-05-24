Платформа: linux,Apache,MySql Задача:Создать систему дополнительного администрирования сетей OpenVpn. 1) Создать базу данных в которой две таблицы: таблица сетей: сеть, емайл пользователя,емайл администратора,флаг Не контролировать, Стоимость в месяц, Дата остановки, ...
Разработка сайта на основе движка сервиса блогов.
Требуется реализовать программную часть сайта со следующими ключевыми функциями:
1. Сервис блогов (не нужно писать с нуля, нужно использовать один из свободнорсапространяемых)
2. Взаимодействие с картой (яндекс-карты или гугл мапс, на усмотрение программиста)
3. Парсер сайта, для наполнения одного из разделов.
4. Вики-разметка для простого создания ссылок внутри сайта.
5. Интеграция визуального редактора
6. Создание функционала для загрузки изображений на сайт и ресайза.
7. Поиск по сайту
Дизайн сайта не требуется, так как этой задачей уже занимается дизайнер.
Техническое задание находится во вложенном файле.
Срок для выполнения проекта 1,5 месяца.
почта для связи: alzax.nsk @ gmail.com
Выбранный исполнитель
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