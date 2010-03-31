Доработка интернет-магазина на shop-script

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки143 просмотра

Срочно необходим человек, который справится с небольшим кругом задач по доработке интернет-магазина на shop-script.вознаграждение оговариваем, оплата строго по факту.

15 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

misha6757
Сеньев 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

misha6757
Сеньев 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Флеш-сайт по образцу

    Для эталона брать www.leoburnett.com со значительными упрощениями 1. На главной странице должен быть логотип заказчика без анимации, без карандаша. Просто неподвижная надпись. Под ней две ссылки "Ярославль", "Кострома". 2. При переходе по каждой ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Управление сервисом OpenVpn

    Платформа: linux,Apache,MySql Задача:Создать систему дополнительного администрирования сетей OpenVpn. 1) Создать базу данных в которой две таблицы: таблица сетей: сеть, емайл пользователя,емайл администратора,флаг Не контролировать, Стоимость в месяц, Дата остановки, ...

    ApacheLinuxMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Погода и время на сайт (заказ билетов)

    $20

    Требуется сделать следующее на сайте авиакомпании (гл.страница - заказ билета): при выборе городов - отображать справа время и погоду города (на данное время). На прилагаемом скриншоте всё обведено. Никаких левых ссылок сайтов погоды ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка сайта на основе движка сервиса блогов.

    $1600

    Требуется реализовать программную часть сайта со следующими ключевыми функциями: 1. Сервис блогов (не нужно писать с нуля, нужно использовать один из свободнорсапространяемых) 2. Взаимодействие с картой (яндекс-карты или гугл мапс, на усмотрение программиста) ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Изменение скрипта video chat сайта

    Требуется изменить скрипт video chat сервиса, добавить возможность чатиться нескольким людям одновременно и вставить дополнительный инструмент, допустим простую игру в которую они могут играть вместе, одновременно видя друг друга. Насколько это реально и за ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Java SWF (Flash) parser module

    Необходимо разработат программный модуль на Java, который должен: 1) Разбирать загружаемые на сервер JPG, PNG, GIF и SWF файлы (Flash) и вынимать из них всю метаинформацию, включая ActionsScript-код 2) Помещать SWF ...

    JavaLinux
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад