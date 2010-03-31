Для эталона брать www.leoburnett.com со значительными упрощениями 1. На главной странице должен быть логотип заказчика без анимации, без карандаша. Просто неподвижная надпись. Под ней две ссылки "Ярославль", "Кострома". 2. При переходе по каждой ...
Доработка интернет-магазина на shop-script
Срочно необходим человек, который справится с небольшим кругом задач по доработке интернет-магазина на shop-script.вознаграждение оговариваем, оплата строго по факту.
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