Уже готов сайт на joomla 1.5.15 – psychotransformation.com. Нужно: - в процесс регистрации встроить оплату с помощью сервиса 2pay.pro (на сайте системы есть готовые решения для оплаты - нужно только правильно их ...
Корпоративный сайт с элементами онлайн магазина
Требуется удаленный web-программист для сайтов на Drupal.
Требования:
- помимо программинга желательна еще и верстка
– с 11 до 19 (по Москве) быть он-лайн
– с 10 до 22 на связи по телефону
– быстро и оперативно вносить исправления
- активная консультация по техническим вопросам, связанными с разработкой и программингом сайта
- оплата по этапам разработки, премии за соблюдение графика, возможность в дальнейшем работы на full-time
Первый проект:
Корпоративный сайт с элементами он-лайн магазина (поиск, вывод средней цены, каталог продукции, консультация) плюс разработка комьюнити (загрузка видео, фото объектов, комментарии, отправка друзьям)
Ждем краткого описания опыта работы и примеров разработок на Drupal
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