Корпоративный сайт с элементами онлайн магазина

Требуется удаленный web-программист для сайтов на Drupal.

Требования:

- помимо программинга желательна еще и верстка

– с 11 до 19 (по Москве) быть он-лайн

– с 10 до 22 на связи по телефону

– быстро и оперативно вносить исправления

- активная консультация по техническим вопросам, связанными с разработкой и программингом сайта

- оплата по этапам разработки, премии за соблюдение графика, возможность в дальнейшем работы на full-time

Первый проект:

Корпоративный сайт с элементами он-лайн магазина (поиск, вывод средней цены, каталог продукции, консультация) плюс разработка комьюнити (загрузка видео, фото объектов, комментарии, отправка друзьям)

Ждем краткого описания опыта работы и примеров разработок на Drupal