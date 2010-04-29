Интеграция с платежной системой 2pay.pro

Уже готов сайт на joomla 1.5.15 – psychotransformation.com.

Нужно:

- в процесс регистрации встроить оплату с помощью сервиса 2pay.pro (на сайте системы есть готовые решения для оплаты - нужно только правильно их интегрировать) так, чтобы регистрация завершалась только после успешной оплаты (после отклика об успешном платеже от платежной системы).

-установить фиксированную сумму платежа = эквивалент $130.

- на странице регистрации добавить чекбокс: "с офертой[ссылка] согласен" и чекбокс "мне 18 лет или больше"

Документация по установке кассы 2pay.pro:

https://docs.google.com/leaf?id=0B_5vOUxIHYsJMTQzODk0ZTktNjk0MC00MThhLTkxODMtNTViYjNjYWRiMTQy&hl=ru