Интеграция с платежной системой 2pay.pro

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки197 просмотров

Уже готов сайт на joomla 1.5.15 – psychotransformation.com.

Нужно:

- в процесс регистрации встроить оплату с помощью сервиса 2pay.pro (на сайте системы есть готовые решения для оплаты - нужно только правильно их интегрировать) так, чтобы регистрация завершалась только после успешной оплаты (после отклика об успешном платеже от платежной системы).

-установить фиксированную сумму платежа = эквивалент $130.

- на странице регистрации добавить чекбокс: "с офертой[ссылка] согласен" и чекбокс "мне 18 лет или больше"

Документация по установке кассы 2pay.pro:

https://docs.google.com/leaf?id=0B_5vOUxIHYsJMTQzODk0ZTktNjk0MC00MThhLTkxODMtNTViYjNjYWRiMTQy&hl=ru

Joomla
15 лет назад
illusmo
Роман 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

luckycss
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
42 отзыва(-4)
15 лет назад
$1
1 день
Выполнено быстро и качественно! Буквально в ту же ночь всё сделали. При том, что система не очень популярная, и, как оказалось, достаточно кривая) Что важно - нашли общий язык сразу.
Отличный заказчик. Понятные требования, своевременная оплата. Приятно работать.

Заявки фрилансеров

luckycss
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
42 отзыва(-4)
15 лет назад