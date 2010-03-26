Joomla_Virtuemart+breadcrumbs (pathway)

К горизонтальному меню, например, "Продажа флота" привязано вертикальное, пункты которого ведут на атегории virtuemart. При переходе в любой пункт этого меню вертикального из хлебных крошек выпадает родительский пункт горизонтального меню "Продажа флота", так как это два разных меню. При этом при переходе в категорию вирта пропадает и вертикальное меню, так как в его настройках нет возможности привязать это меню к категориям вирта, а только к другим меню joomla. В вирте в хлебные крошки два раза добавляется название категории, одно название как ссылка а второе якобы как конечный элемент.

Иными словами в хлебных крошках должна отображаться полностью цепочка переходов без повторений включая как пункты горизонтального меню так и вертикального. Вертикальные меню, после перехода в них из пунктов горизонтального меню, должны отображаться в при любых переходах внутри их, как в virtuemart так и в другие компоненты, модули и материалы.