Уже готов сайт на joomla 1.5.15 – psychotransformation.com. Нужно: - в процесс регистрации встроить оплату с помощью сервиса 2pay.pro (на сайте системы есть готовые решения для оплаты - нужно только правильно их ...
Joomla_Virtuemart+breadcrumbs (pathway)
К горизонтальному меню, например, "Продажа флота" привязано вертикальное, пункты которого ведут на атегории virtuemart. При переходе в любой пункт этого меню вертикального из хлебных крошек выпадает родительский пункт горизонтального меню "Продажа флота", так как это два разных меню. При этом при переходе в категорию вирта пропадает и вертикальное меню, так как в его настройках нет возможности привязать это меню к категориям вирта, а только к другим меню joomla. В вирте в хлебные крошки два раза добавляется название категории, одно название как ссылка а второе якобы как конечный элемент.
Иными словами в хлебных крошках должна отображаться полностью цепочка переходов без повторений включая как пункты горизонтального меню так и вертикального. Вертикальные меню, после перехода в них из пунктов горизонтального меню, должны отображаться в при любых переходах внутри их, как в virtuemart так и в другие компоненты, модули и материалы.
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