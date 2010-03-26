Google карта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки156 просмотров

Необходимо очень быстро сделать страничку, на которой будет карта google и на ней будет нарисован маркер, координаты которого берутся из бд. опрос бд должен производится каждые 10сек (запросы дадим). Следовательно по получению новых координат маркер должен перерисоваться. рядом с маркер тултип с указанием имени объекта и скорости перемещения.

15 лет назад
Dober
45 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров