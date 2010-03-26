Google карта

Необходимо очень быстро сделать страничку, на которой будет карта google и на ней будет нарисован маркер, координаты которого берутся из бд. опрос бд должен производится каждые 10сек (запросы дадим). Следовательно по получению новых координат маркер должен перерисоваться. рядом с маркер тултип с указанием имени объекта и скорости перемещения.