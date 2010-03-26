Написать сайт с удобной админкой + сверстать диз

Итак. Есть старый сайт, который специализируется на заправке катриджей и ремонте принтеров. Сейчас на сайте нет никакого управления и чтобы добваить какой-либо материал, необходимо шариться в коде. Необходимо написать сайт с удобной админкой (редактирование/добаление информации о товаре, изменение цен, управление банерами и рекламой и тд) + сверстать новый дизайн. Важно сохранить всю информацию и урлы страниц, которые есть сейчас на сайте. Возможно стоит просто перенести сайт на движок для интернет-магазинов и подправить чуток код. Это уже решать специалисту. Ничего сложного, важно быстро и качественно. icq для связи 411736126