Уже готов сайт на joomla 1.5.15 – psychotransformation.com. Нужно: - в процесс регистрации встроить оплату с помощью сервиса 2pay.pro (на сайте системы есть готовые решения для оплаты - нужно только правильно их ...
Написать сайт с удобной админкой + сверстать диз
Итак. Есть старый сайт, который специализируется на заправке катриджей и ремонте принтеров. Сейчас на сайте нет никакого управления и чтобы добваить какой-либо материал, необходимо шариться в коде. Необходимо написать сайт с удобной админкой (редактирование/добаление информации о товаре, изменение цен, управление банерами и рекламой и тд) + сверстать новый дизайн. Важно сохранить всю информацию и урлы страниц, которые есть сейчас на сайте. Возможно стоит просто перенести сайт на движок для интернет-магазинов и подправить чуток код. Это уже решать специалисту. Ничего сложного, важно быстро и качественно. icq для связи 411736126
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