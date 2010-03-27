Сайт на Yii

Требуется сайт на платформе Yii.

Дизайн и верстку предоставлю (дизайн по сетке, адаптирован) или Вы сделаете сами если Вам так удобно.

Сайт по подбору персонала (не сложный по своему функционалу и без излишних инноваций).

Количество страниц: 17-20.