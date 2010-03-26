Установка и настройка интернет-магазина shop-scrip

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок129 просмотров

Есть дизайн-макет всех страниц интернет-магазина. Нужна верстка и установка на шоп-скрипт. Опыт работы с шоп-скриптом обязателен.

15 лет назад
freepr11
Татьяна 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров