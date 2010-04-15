Доработать сайт

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Завершен4 заявки190 просмотров

Нужно доработать сайт www.zarplata.uz

15 лет назад
bpavelv
47 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

katrey
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$3
7 дней
Очень ответственный исполнитель , очень принципиальный в вопросе выполнения - если не получается что то , то идет до конца и добивается поставленной задачи ! Очень рад сотрудничеству , в дальнейшем буду обращаться с нему . советую !!!
Мне понравилось работать с Павлом. Интересные задания, выполнять которые одно удовольствие. Оплата чёткая.

Заявки фрилансеров

katrey
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад

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