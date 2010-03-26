Финальный продукт будет выглядеть примерно так: http://www.klaxonstudio.com/demo/zephort Готов обсудить варианты исполнения не на Wordpress. Предлагайте стоимость.
Нужен несложный скрипт для _smsdostup.ru
Нужен скрипт, который при получении смс:
1) проверить или номера на которые отправлено смс подходят _sms_number
2) проверить параметр _sms_trusted - чтоб он был более 3
3) если всё норм - то отправить код с файла и удалить его оттуда.
Пример выложен в атаче
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $300Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $5
Когда на блог был поставлен плагин livejournal-crossposter-remix возникла ошибка с публикацией на блог через приложение Windows Live Writer (скриншот ошибки в приложении). При этом сама публикация проходит нормально. Мне точно известно, что это вызвано ...Завершен15 лет назад
Блог на движке Wordpress. Поступают коментарии, но они закодированы и не читаются. Необходимо наладить движок.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Добрый день! требуется карусель фото как тут http://www.vdpo.ru/ Фотогалерея Собственно все. цены и предложения сюда или личкуВеб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Ищу специалиста, который натянет (верстка+интеграция+немного анимации на Java - кнопки с заменой) готовый дизайн на скрипт интернет-магазина. Скрипт - WebAsist. Исходники будут в cdr и psd.Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть дизайн-макет всех страниц интернет-магазина. Нужна верстка и установка на шоп-скрипт. Опыт работы с шоп-скриптом обязателен.Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть форум на vBulletin версия 3.8.4, нужно перенести движок с настройками и базой данных, сверстать для него дизайн. Пишите цену и сроки.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно доработать сайт www.zarplata.uzЗавершен15 лет назад
Требуется сделать по дизайну шаблон для CMS CS-Cart (cs-cart.com). Дизайн в атаче. Людей не знакомых совсем с этой CMS просьба не беспокоиться.Закрыт15 лет назад
- $10
Доработать плагин к вордпрессу QuickShop v. 2.0 (именно старую версию, а не текущую 2.2.1): [quickshop] - добавляет на страницу кнопку "добавить в корзину", при нажатии на кнопку в корзину добавляется "название ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад