Нужен несложный скрипт для _smsdostup.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка111 просмотров

Нужен скрипт, который при получении смс:

1) проверить или номера на которые отправлено смс подходят _sms_number

2) проверить параметр _sms_trusted - чтоб он был более 3

3) если всё норм - то отправить код с файла и удалить его оттуда.

Пример выложен в атаче

15 лет назад
tod
47 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров