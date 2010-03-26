Нужен несложный скрипт для _smsdostup.ru

Нужен скрипт, который при получении смс:

1) проверить или номера на которые отправлено смс подходят _sms_number

2) проверить параметр _sms_trusted - чтоб он был более 3

3) если всё норм - то отправить код с файла и удалить его оттуда.

Пример выложен в атаче