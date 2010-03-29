Исправить глюк на двух блогах на Wordpress

$5
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  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки181 просмотр

Когда на блог был поставлен плагин livejournal-crossposter-remix возникла ошибка с публикацией на блог через приложение Windows Live Writer (скриншот ошибки в приложении). При этом сама публикация проходит нормально.

Мне точно известно, что это вызвано установкой этого плагина. Когда плагин деинсталируется- ошибка остается. Плагин можно удалить- он больше не нужен.

WordPress
15 лет назад
gubarev
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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RUgaleFF
33 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Отличный фрилансер. приятно с такими работать.
Очень приятный заказчик. Задание поставлено чётко, всегда был на связи. 10 баллов.

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RUgaleFF
33 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад