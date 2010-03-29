Исправить глюк на двух блогах на Wordpress

Когда на блог был поставлен плагин livejournal-crossposter-remix возникла ошибка с публикацией на блог через приложение Windows Live Writer (скриншот ошибки в приложении). При этом сама публикация проходит нормально.

Мне точно известно, что это вызвано установкой этого плагина. Когда плагин деинсталируется- ошибка остается. Плагин можно удалить- он больше не нужен.