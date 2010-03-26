Web Asyst - натянуть готовый дизайн на скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок203 просмотра

Ищу специалиста, который натянет (верстка+интеграция+немного анимации на Java - кнопки с заменой) готовый дизайн на скрипт интернет-магазина. Скрипт - WebAsist.

Исходники будут в cdr и psd.

Java
15 лет назад
bobson
48 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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