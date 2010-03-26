Требуется сайт на платформе Yii. Дизайн и верстку предоставлю (дизайн по сетке, адаптирован) или Вы сделаете сами если Вам так удобно. Сайт по подбору персонала (не сложный по своему функционалу и без излишних ...
Карусель фото для joomla 1.5 MorfeoShow
Добрый день!
требуется карусель фото как тут http://www.vdpo.ru/ Фотогалерея
Собственно все.
цены и предложения сюда или личку
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