Карусель фото для joomla 1.5 MorfeoShow

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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки172 просмотра

Добрый день!

требуется карусель фото как тут http://www.vdpo.ru/ Фотогалерея

Собственно все.

цены и предложения сюда или личку

Joomla
15 лет назад
Reider
Иван 
34 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров