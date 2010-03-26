Правка Joomla!

На сайте http://objvi-ru.1gb.ru/ проводится частичный редизайн. Нужно произвести ряд изменений, исправить косяки... И по мере появления новых, также исправлять.

На данный момент нужно голубые полосы в темах как "о компании" в сером блоке поставить над каждым текстом там (справа 2 текста), выровнять текст по отношению к голубой полосе.

Потом отцентрировать синие блоки (чтобы в караю справа не было расстояния), можно их для этого растянуть.

Предлагайте вашу цену за данные изменения.