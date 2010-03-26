Правка Joomla!

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Завершен3 заявки126 просмотров

На сайте http://objvi-ru.1gb.ru/ проводится частичный редизайн. Нужно произвести ряд изменений, исправить косяки... И по мере появления новых, также исправлять.

На данный момент нужно голубые полосы в темах как "о компании" в сером блоке поставить над каждым текстом там (справа 2 текста), выровнять текст по отношению к голубой полосе.

Потом отцентрировать синие блоки (чтобы в караю справа не было расстояния), можно их для этого растянуть.

Предлагайте вашу цену за данные изменения.

Joomla
15 лет назад
silenter
Глеб 
34 года
19 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

sg-design
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель! Всё сделал быстро и качественно. Всем советую!
Заказчик коротко и ясно изложил задание, что способствовало быстрому решению проблемы. Оплату совершил после сдачи работы. Всем советую.

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sg-design
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад