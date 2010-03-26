Парсер/граббер интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок209 просмотров

Необходимо написать грабер интернет-магазина dealextreme.com

Функции скрипта:

- сохранение в БД след. информации:

1) Категория (подкатегория) товара

2) ID товара, название, описание, спецификация, стоимость, ссылки на фотографии, ID рекомендуемых сопуствующих товаров

3) наличие/отсутствие товара в данный момент (sold out)

- актуализация данных (обновление)

Язык скрипта PHP - обязательно

Вынесение в конфигурационный файл (или вменяемые комментарии в скрипте для возможности изменения) данные доступа к БД и изменению названий полей - желательно

Заявки без указания стоимости и сроков не рассматриваются.

Личные сообщения только для уточняющих вопросов, как заявки не рассматриваются.

PHP
15 лет назад
gmhoster
Сергей 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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