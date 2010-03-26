Финальный продукт будет выглядеть примерно так: http://www.klaxonstudio.com/demo/zephort Готов обсудить варианты исполнения не на Wordpress. Предлагайте стоимость.
Парсер/граббер интернет-магазина
Необходимо написать грабер интернет-магазина dealextreme.com
Функции скрипта:
- сохранение в БД след. информации:
1) Категория (подкатегория) товара
2) ID товара, название, описание, спецификация, стоимость, ссылки на фотографии, ID рекомендуемых сопуствующих товаров
3) наличие/отсутствие товара в данный момент (sold out)
- актуализация данных (обновление)
Язык скрипта PHP - обязательно
Вынесение в конфигурационный файл (или вменяемые комментарии в скрипте для возможности изменения) данные доступа к БД и изменению названий полей - желательно
Заявки без указания стоимости и сроков не рассматриваются.
Личные сообщения только для уточняющих вопросов, как заявки не рассматриваются.
Заявки фрилансеров
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