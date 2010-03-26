Доработать приложение ВКонтакте (клиента)

Есть уже работающее приложение http://vkontakte.ru/app1682644_1

Нужно доработать его клиентскую часть в соответствии с ТЗ.

Доработки по большому счету носят косметический характер и немного добавляется функционал.

Ссылку на текстовое ТЗ дам заинтересовавшим кандидатам.

В приложенном файле две картинки, иллюстрирующие суть доработок. Так же есть .psd-варианты приложенных картинок и исходники приложения.

Предлагайте цену работы по доработкам, а также срок выполнения.