Движок MediaWiki (http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki) Требуется отличное знание ПХП + базовое PgSQL + неплохое ориентирование в этом движке или желание основательно покопаться и освоить его. Желательно - хотя бы основы js. Реальный ...
Доработать приложение ВКонтакте (клиента)
Есть уже работающее приложение http://vkontakte.ru/app1682644_1
Нужно доработать его клиентскую часть в соответствии с ТЗ.
Доработки по большому счету носят косметический характер и немного добавляется функционал.
Ссылку на текстовое ТЗ дам заинтересовавшим кандидатам.
В приложенном файле две картинки, иллюстрирующие суть доработок. Так же есть .psd-варианты приложенных картинок и исходники приложения.
Предлагайте цену работы по доработкам, а также срок выполнения.
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