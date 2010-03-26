Требуется создание нескольких игровых сайтов, а именно: 1. Для каждого сайта потребуется нарисовать дизайн (среднего качества) 2. Сверстать дизайн 3. Поставить на наш самописный движок Сайт создается на php+xml+xslt ...
Доработка движка Википедии (PHP+PostgreSQL)
Движок MediaWiki (http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki)
Требуется отличное знание ПХП + базовое PgSQL + неплохое ориентирование в этом движке или желание основательно покопаться и освоить его. Желательно - хотя бы основы js.
Реальный опыт именно с MW - сильно приветствуется.
Проект многоэтапный, предполагающий в дальнейшем множество заданий на различные доработки движка.
Первый этап разработки относительно прост и ориентировочно должен занять не более нескольких дней + время, которое вам понадобится на освоение системы:
установка, базовая настройка, прикрутка и доработка уже готовых модулей, комменты, рейтинги + ряд доделок самого движка.
Подробное ТЗ будет предоставлено при личном обсуждении цен, сроков и прочих аспектов.
При успешном и своевременном исполнении - сразу же выдаётся следующее ТЗ и общаться продолжаем, скорее всего, далеко не один месяц.
Требуется профессионал, который может обеспечить вменяемую производительность (чтобы хотя бы я не знал как сделать лучше), хороший откомментированный код, полноценный бетатестинг своими силами и достаточно адекватные скорости разработки.
Оплата - по факту или через СБС.
Напишите:
- общий опыт работы в данной сфере; соответствующие веб-разработки, если имеются
- ориентировочную стоимость стандартного рабочего дня
- ICQ
- Если на данный момент чем-то заняты - free-date
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