Доработка движка Википедии (PHP+PostgreSQL)

Движок MediaWiki (http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki)

Требуется отличное знание ПХП + базовое PgSQL + неплохое ориентирование в этом движке или желание основательно покопаться и освоить его. Желательно - хотя бы основы js.

Реальный опыт именно с MW - сильно приветствуется.

Проект многоэтапный, предполагающий в дальнейшем множество заданий на различные доработки движка.

Первый этап разработки относительно прост и ориентировочно должен занять не более нескольких дней + время, которое вам понадобится на освоение системы:

установка, базовая настройка, прикрутка и доработка уже готовых модулей, комменты, рейтинги + ряд доделок самого движка.

Подробное ТЗ будет предоставлено при личном обсуждении цен, сроков и прочих аспектов.

При успешном и своевременном исполнении - сразу же выдаётся следующее ТЗ и общаться продолжаем, скорее всего, далеко не один месяц.

Требуется профессионал, который может обеспечить вменяемую производительность (чтобы хотя бы я не знал как сделать лучше), хороший откомментированный код, полноценный бетатестинг своими силами и достаточно адекватные скорости разработки.

Оплата - по факту или через СБС.

Напишите:

- общий опыт работы в данной сфере; соответствующие веб-разработки, если имеются

- ориентировочную стоимость стандартного рабочего дня

- ICQ

- Если на данный момент чем-то заняты - free-date