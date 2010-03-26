Одну ветку древовидного форума изготовить.

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки203 просмотра

Есть проект photoreporter.ru/answer/

Пришла необходимость привести его в современный вид.

1. Принимаются предложения по модернизации всего проекта (это отдельная тема обсуждения, отдельная оплата).

2. Сегодня необходимо сделать эту страницу http://photoreporter.ru/answer/index.php?answer=2890 (и ей подобные) в виде форума, выглядящего как дерево. Хороший пример – Яндекс – комментарии к фотографиям.

Таких страниц много http://photoreporter.ru/answer/ но они все одинаковые.

Есть список вопросов.

- отдельная таблица в базе. У каждого вопроса свой ID

Ответы на каждый вопрос образуют как-бы форумы. Таких форумов много, по числу вопросов, но все они идентичны.

Подробнее в ICQ 19082675.

Получается, нужно изготовить ОДНУ ветку древовидного форума.

15 лет назад
papex
59 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Nomak
45 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$30
2 дня
С работой не справился. Отказался на следующий день. А потом еще долго оправдывался и винил всех вокруг, в том, что не смог. Возмущался, что сайт сделан не правильно, хотя заказано было сделать совсем новый скрипт никак с сайтом не связанный. Пытается делать то что хочет, а не то за что ему платят.
В предмете не разбирается, тем не менее пытается учить и рассказывать как и что нужно делать. Никакие доводы и пояснения эффекта не дают. 2 вечера выслушивал нравоучения и насмешки. Крайне не рекомендую.

Заявки фрилансеров

Nomak
45 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад

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