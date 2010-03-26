Одну ветку древовидного форума изготовить.

Есть проект photoreporter.ru/answer/

Пришла необходимость привести его в современный вид.

1. Принимаются предложения по модернизации всего проекта (это отдельная тема обсуждения, отдельная оплата).

2. Сегодня необходимо сделать эту страницу http://photoreporter.ru/answer/index.php?answer=2890 (и ей подобные) в виде форума, выглядящего как дерево. Хороший пример – Яндекс – комментарии к фотографиям.

Таких страниц много http://photoreporter.ru/answer/ но они все одинаковые.

Есть список вопросов.

- отдельная таблица в базе. У каждого вопроса свой ID

Ответы на каждый вопрос образуют как-бы форумы. Таких форумов много, по числу вопросов, но все они идентичны.

Подробнее в ICQ 19082675.

Получается, нужно изготовить ОДНУ ветку древовидного форума.