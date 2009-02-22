С работой не справился. Отказался на следующий день. А потом еще долго оправдывался и винил всех вокруг, в том, что не смог. Возмущался, что сайт сделан не правильно, хотя заказано было сделать совсем новый скрипт никак с сайтом не связанный. Пытается делать то что хочет, а не то за что ему платят.