papex

Андрей Попов papex

 
57 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • ImageMagick

    $16

    Необходимо установить ImageMagick на хостинге Мастерхост. см. http://masterhost.ru/support/faq/technical/im agemagick/ Дано: площадка и сайт, который уже давно работает. Надо: установить ImageMagick, чтобы на этом сайте можно было ресайзить и что-то делать еще с фото. Требуется от фрилансера. 1. Установить 2. Проверить работоспособность. 3. ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта

    $500

    www.photoreporter.ru Содержание сайта останется прежним. Предусмотреть возможность изменения количества раздело (меню). Фон белый. 1 первая страница. 3 внутренних страниц. ТЗ нет и не будет. Работающий сайт - вот вам ТЗ. Дополнительно, если что понадобится, объясню или устно или в ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Открытка Приглашение на свадьбу

    Необходимо изготовить открытку-приглашение на свадьбу. Печатать буду здесь (решающий выбор - цена, качество проверено) http://www.printbook.ru/ru/157/3504/ В сложенном виде открытка становится размером как почтовая открытка, около формата A5. Нужен макет - две стороны с ...

    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Одна ветка форума

    $40

    Есть проект photoreporter.ru/answer/ Пришла необходимость привести его в современный вид. 1. Принимаются предложения по модернизации всего проекта (это отдельная тема обсуждения, отдельная оплата). 2. Сегодня необходимо сделать эту страницу http://photoreporter.ru/answer/index.php?answer=2890 (и ей подобные) в виде форума, выглядящего как ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Одну ветку древовидного форума изготовить.

    $40

    Есть проект photoreporter.ru/answer/ Пришла необходимость привести его в современный вид. 1. Принимаются предложения по модернизации всего проекта (это отдельная тема обсуждения, отдельная оплата). 2. Сегодня необходимо сделать эту страницу http://photoreporter.ru/answer/index.php?answer=2890 (и ей подобные) в виде форума, выглядящего как ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Форум. PHP, Ajax, MySQL

    $20

    Есть проект http://photoreporter.ru/answer/ Пришла необходимость привести его в современный вид. 1. Принимаются предложения по модернизации всего проекта. 2. Сегодня необходимо сделать эту страницу http://photoreporter.ru/answer/index.php?answer=2890 (и ей подобные) в виде форума, выглядящего как дерево. Хороший пример - ...

    PHPMySQLAjax
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Аякс-таблицы

    $100

    Требуется изготовить образец страницы с аяксовыми технологиями. подробнее см. poligon.carfire.ru/1.php ICQ 19082675 Обязательные требования: Вполне допускается использование готовых библиотек. Однако, важно, чтобы эти библиотеки имели малый вес, т.е. тогда из них надо выкинуть лишнее. Важно: * срочность * качество * возможность работать с ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Использование библиотеки ImageMagick

    $33

    Необходимо установить ImageMagick на хостинге Мастерхост. см. http://masterhost.ru/support/faq/technical/im agemagick/ Дано: площадка и сайт, который уже давно работает. Надо: установить ImageMagick, чтобы на этом сайте можно было ресайзить и что-то делать еще с фотками. Требуется от фрилансера. 1. Установить 2. Проверить работоспособность. 3. ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • AJAX таблицы и PHP

    Необходима таблица, которую можно легко и быстро изменять. Все изменения должны записываться в базу. Главное – редактирование как в Exel. Вот идеальный пример: spreadsheets.google.com/c.. jDc2-yxdFlJS0tERzg4b04zNU9CYU1FaFgzOUE&amp;hl =ru Полный набор инструментов – мечта. Однако в реальности, достаточно простой таблицы, только: * ...

    PHPAjax
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • AJAX

    $15

    Сегодня! Пишите на ICQ сейчас. Для старенького сайта нужна свежая фишечка, а именно разворачивание страницы яаксовым способом. Нажимаем на ссылку. Страница разъезжается и на это место загружается некая страница. Делать так, чтобы смог установить начинающий и использовать на ...

    Ajax
    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • AJAX таблицы

    $100

    Необходимо изготовить таблицы на основе Аяксовых фишек. 1. Смысл в том, что в таблице много ячеек (напрмер 10х10). Необходимо одним кликом менять картинку в любой ячейке (информация типа "да" или "нет"). При этом выводить всплывающее заметное ...

    MySQLAjax
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Программист HTML + PHP + MySQL

    Нужен помошник для выполнения разовых заданий и обслуживания готовых сайтов. Обычно это верстка новых страниц, скажем выставление прайса, программирование не сложных систем типа SMC и т.д. Оплата помесячно в виде небольшого оклада. Скажем, 1500 рублей. Однако ...

    PHPMySQLHTML
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Помощник основного программиста PHP-MySQL

    $100

    Срочно всвязи с отъездом в другой город, вынужден сделать работу за 2 недели, хотя планировал сделать ее за 2 месяца. До отъезда надо сдать. Результат – не успеваю. теребуется помошник, но денежки не большие, скажем ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта охранного агенства

    $250

    Всвязи с болезнью нашего художника, необходимо подменпить его на срочном проекте. Нужен дизайн. Только картинка. Резиновый дизайн. Фон белый. Три колонки. Сдавать в Фотошопе в слоях, все отдельно. Размер макета 1024 в "растянутом" виде. Так же нарисовать иконки, стрелочки ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
bars_in_mirror
Павел 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$75
10 баллов
9 лет назад
Аякс-таблицы
Отличный заказчик!
Терпелив. Сегодня это редкость. Его работой я доволен.
Ответный отзыв
t-w-i
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$40
0 баллов
14 лет назад
Одна ветка форума
Не доплатил $30 из $40 Осторожно! прочитайте прежде чем связываться. http://www.weblancer.net/forum/themes/17041.html?page=1#p280805
Программист нормальный. Характер - сложный. Скрипт сделал работоспособный, но грязный, без комментариев, много лишних файлов, подключение скриптов с чужих сайтов (!). Доделать отказался. В ICQ угрожал и нехорошо ругался.
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Nomak
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
0 баллов
14 лет назад
Одну ветку древовидного форума изготовить.
В предмете не разбирается, тем не менее пытается учить и рассказывать как и что нужно делать. Никакие доводы и пояснения эффекта не дают. 2 вечера выслушивал нравоучения и насмешки. Крайне не рекомендую.
С работой не справился. Отказался на следующий день. А потом еще долго оправдывался и винил всех вокруг, в том, что не смог. Возмущался, что сайт сделан не правильно, хотя заказано было сделать совсем новый скрипт никак с сайтом не связанный. Пытается делать то что хочет, а не то за что ему платят.
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Crys
38 летБеларусь
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва(-1)
$15
10 баллов
15 лет назад
AJAX
Всем доволен. Готов сотрудничать в дальнейшем.
Сделано хорошо и быстро. Расчет произведен.
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