Необходимо установить ImageMagick на хостинге Мастерхост. см. http://masterhost.ru/support/faq/technical/im agemagick/ Дано: площадка и сайт, который уже давно работает. Надо: установить ImageMagick, чтобы на этом сайте можно было ресайзить и что-то делать еще с фото. Требуется от фрилансера. 1. Установить 2. Проверить работоспособность. 3. ...
- $16Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
www.photoreporter.ru Содержание сайта останется прежним. Предусмотреть возможность изменения количества раздело (меню). Фон белый. 1 первая страница. 3 внутренних страниц. ТЗ нет и не будет. Работающий сайт - вот вам ТЗ. Дополнительно, если что понадобится, объясню или устно или в ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо изготовить открытку-приглашение на свадьбу. Печатать буду здесь (решающий выбор - цена, качество проверено) http://www.printbook.ru/ru/157/3504/ В сложенном виде открытка становится размером как почтовая открытка, около формата A5. Нужен макет - две стороны с ...Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $40
Есть проект photoreporter.ru/answer/ Пришла необходимость привести его в современный вид. 1. Принимаются предложения по модернизации всего проекта (это отдельная тема обсуждения, отдельная оплата). 2. Сегодня необходимо сделать эту страницу http://photoreporter.ru/answer/index.php?answer=2890 (и ей подобные) в виде форума, выглядящего как ...Закрыт14 лет назад
- $40
Есть проект photoreporter.ru/answer/ Пришла необходимость привести его в современный вид. 1. Принимаются предложения по модернизации всего проекта (это отдельная тема обсуждения, отдельная оплата). 2. Сегодня необходимо сделать эту страницу http://photoreporter.ru/answer/index.php?answer=2890 (и ей подобные) в виде форума, выглядящего как ...Закрыт14 лет назад
- $20
Есть проект http://photoreporter.ru/answer/ Пришла необходимость привести его в современный вид. 1. Принимаются предложения по модернизации всего проекта. 2. Сегодня необходимо сделать эту страницу http://photoreporter.ru/answer/index.php?answer=2890 (и ей подобные) в виде форума, выглядящего как дерево. Хороший пример - ...Закрыт14 лет назад
- $100
Требуется изготовить образец страницы с аяксовыми технологиями. подробнее см. poligon.carfire.ru/1.php ICQ 19082675 Обязательные требования: Вполне допускается использование готовых библиотек. Однако, важно, чтобы эти библиотеки имели малый вес, т.е. тогда из них надо выкинуть лишнее. Важно: * срочность * качество * возможность работать с ...Завершен14 лет назад
- $33
Необходимо установить ImageMagick на хостинге Мастерхост. см. http://masterhost.ru/support/faq/technical/im agemagick/ Дано: площадка и сайт, который уже давно работает. Надо: установить ImageMagick, чтобы на этом сайте можно было ресайзить и что-то делать еще с фотками. Требуется от фрилансера. 1. Установить 2. Проверить работоспособность. 3. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходима таблица, которую можно легко и быстро изменять. Все изменения должны записываться в базу. Главное – редактирование как в Exel. Вот идеальный пример: spreadsheets.google.com/c.. jDc2-yxdFlJS0tERzg4b04zNU9CYU1FaFgzOUE&hl =ru Полный набор инструментов – мечта. Однако в реальности, достаточно простой таблицы, только: * ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $15
Сегодня! Пишите на ICQ сейчас. Для старенького сайта нужна свежая фишечка, а именно разворачивание страницы яаксовым способом. Нажимаем на ссылку. Страница разъезжается и на это место загружается некая страница. Делать так, чтобы смог установить начинающий и использовать на ...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Необходимо изготовить таблицы на основе Аяксовых фишек. 1. Смысл в том, что в таблице много ячеек (напрмер 10х10). Необходимо одним кликом менять картинку в любой ячейке (информация типа "да" или "нет"). При этом выводить всплывающее заметное ...Закрыт15 лет назад
Нужен помошник для выполнения разовых заданий и обслуживания готовых сайтов. Обычно это верстка новых страниц, скажем выставление прайса, программирование не сложных систем типа SMC и т.д. Оплата помесячно в виде небольшого оклада. Скажем, 1500 рублей. Однако ...Закрыт16 лет назад
- $100
Срочно всвязи с отъездом в другой город, вынужден сделать работу за 2 недели, хотя планировал сделать ее за 2 месяца. До отъезда надо сдать. Результат – не успеваю. теребуется помошник, но денежки не большие, скажем ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $250
Всвязи с болезнью нашего художника, необходимо подменпить его на срочном проекте. Нужен дизайн. Только картинка. Резиновый дизайн. Фон белый. Три колонки. Сдавать в Фотошопе в слоях, все отдельно. Размер макета 1024 в "растянутом" виде. Так же нарисовать иконки, стрелочки ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт17 лет назад