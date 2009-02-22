AJAX

$15
Дизайн интерфейсов и игрЗавершен3 заявки312 просмотров
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Для старенького сайта нужна свежая фишечка, а именно разворачивание страницы яаксовым способом.

Нажимаем на ссылку. Страница разъезжается и на это место загружается некая страница.

Делать так, чтобы смог установить начинающий и использовать на многих страницах сайта с разными "некими страницами".

Пример: ссылка "Добавить комментарий". Жмем на нее и появляется форма с несколькими полями. Запоняем форму, жмем "ok". Форма отправляется и вся страница перегружается, далее по старинке.

Ajax
15 лет назад
papex
57 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Crys
38 летБеларусь
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва(-1)
15 лет назад
$15
1 день
Сделано хорошо и быстро. Расчет произведен.
Всем доволен. Готов сотрудничать в дальнейшем.
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