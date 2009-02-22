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Для старенького сайта нужна свежая фишечка, а именно разворачивание страницы яаксовым способом.

Нажимаем на ссылку. Страница разъезжается и на это место загружается некая страница.

Делать так, чтобы смог установить начинающий и использовать на многих страницах сайта с разными "некими страницами".

Пример: ссылка "Добавить комментарий". Жмем на нее и появляется форма с несколькими полями. Запоняем форму, жмем "ok". Форма отправляется и вся страница перегружается, далее по старинке.