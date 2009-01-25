Спроектировать интерфейс к веб-сервису

Необходимо сделать такие же картинки, но с другим модемом (IMAGE_019.jpg). Угол расположения модема должен быть такой же как в примере. Зеленую картинку "СТРИМ" убрать. Исходники в Adobe Illustrator. Моделить надо в Adobe Illustrator. Список картинок: 1. Общая схема ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется быстро и недорого разработать интерфейс несложного сервиса-партнёрской программы. Если сумеете ещё иконки нарисовать, будет замечательно, хоть и не критично это.
Сделать всё надо на выходных, поэтому кто загружен, сорри , в другой раз.
В заявке сразу указывайте ссылки на свои конкретные разработанные интерфейсы, чтобы было быстрее - проще будет взять что-то за основу.
УКАЗЫВАЙТЕ , ПОЖАЛУЙСТА, ЦЕНУ ... (я не телепат)
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