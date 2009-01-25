Спроектировать интерфейс к веб-сервису

Требуется быстро и недорого разработать интерфейс несложного сервиса-партнёрской программы. Если сумеете ещё иконки нарисовать, будет замечательно, хоть и не критично это.

Сделать всё надо на выходных, поэтому кто загружен, сорри , в другой раз.

В заявке сразу указывайте ссылки на свои конкретные разработанные интерфейсы, чтобы было быстрее - проще будет взять что-то за основу.

УКАЗЫВАЙТЕ , ПОЖАЛУЙСТА, ЦЕНУ ... (я не телепат)