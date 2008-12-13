# 1 — $

Добрый день, уважаемые специалисты!

Хочу предложить следующий проект: оформление каталога на CD. Я это вижу в формате autorun со множеством вложений, возможно, выполненные в программе типа AutoRun Pro Enterprise или другие варианты- принимаю предложения.

Главное-это дизайн интерфейса, наполение- в основном фото, текста мало. Наполнять буду самостоятельно- нужен каркас. Исходники будут высылаться на почту заинтересовавшимся в проекте.

Подача- эксклюзив, товары класса премиум и супер-люкс.

Проект заявлен, как тендер- предлагаю делать свои варианты интерфейса- можно для начала главной страницы Autorun, чтобы можно было из этого выбрать.

Оплата- Webmoney, Яндекс деньги, банковский перевод.