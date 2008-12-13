Суть задачи. Есть некий онлайн ресурс, частью работы которого является предоставление пользователю возможности загружать файлы (расплоложенные на локальном сервере), в том числе достаточно большие (большим считаю файл с размером более 100-500 Мб). Неоходимо некое приложение ...
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Добрый день, уважаемые специалисты!
Хочу предложить следующий проект: оформление каталога на CD. Я это вижу в формате autorun со множеством вложений, возможно, выполненные в программе типа AutoRun Pro Enterprise или другие варианты- принимаю предложения.
Главное-это дизайн интерфейса, наполение- в основном фото, текста мало. Наполнять буду самостоятельно- нужен каркас. Исходники будут высылаться на почту заинтересовавшимся в проекте.
Подача- эксклюзив, товары класса премиум и супер-люкс.
Проект заявлен, как тендер- предлагаю делать свои варианты интерфейса- можно для начала главной страницы Autorun, чтобы можно было из этого выбрать.
Оплата- Webmoney, Яндекс деньги, банковский перевод.
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