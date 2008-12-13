Отдача файла пользователю

Суть задачи. Есть некий онлайн ресурс, частью работы которого является предоставление пользователю возможности загружать файлы (расплоложенные на локальном сервере), в том числе достаточно большие (большим считаю файл с размером более 100-500 Мб). Неоходимо некое приложение , написанное НЕ на PHP, которое бы позволяло (отдавало) пользователю загружать файлы на его локальный компьютер без большой нагрузки на сервер. Механику работы этого приложения вижу такой: приложению передаются параметры файла (путь или другие данные (переменные), необходимые для корректной работы), приложения открывает и отдает файл в браузер. Предполагается что работать приложение будет на Линкусе (RH или RHEL).

Какой именно механизм не знаю, поэтому и публикую проект.

Предложения а-ля "Сделаю", "Готов" и т.п. в мусорник! Если вы считаете данный проект интересным и хотите его реализовать, опишите как и на чем (платформа) вы его можете сделать, включая примерную стоимость. Если для формирования стоимости необходима доп. информация, прошу сообщить какая именно, отвечу и дополню оперативно.

Спасибо