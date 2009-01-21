Design web-sofrware + design promo site

Требуется сделать скин для DSF (http://www.almdev.com/prods/dsf/dsf.htm) по готовому Т.З. в Adobe InDesign. Две не слишком сложные формы, готовый набор элементов. Частично дорисовать - несколько кнопок в нажатом состоянии. Вышлю файл по запросу. Опыт в подобном проекте ...
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Всем привет))
Требуется замутить дизайн софтверного (веб) продукта + дизайн промо-сайта к этому продукту
Обязательно указывайте портфолио.
Прилизительная стоимость 10 000 рублей
писать только на e-mail: [email protected]
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