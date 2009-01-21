UI для проги

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт7 заявок233 просмотра
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Программа в виде визарда на несколько шагов. Несколько функций.

Нужен современный качественный интерфейс и иконка.

Срочно.

15 лет назад
bnetworks
Гость 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
dashart
Дарья 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
15 лет назад
$150
5 дней
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