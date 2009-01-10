Программа для создания электронного каталога

Требуется сделать электронный каталог (оболочку для просмотра) с навигацией в броузере который работает с CD-ROM без интернета, предложения типа "скачать сайт и раскрутить его с Денвером" не подходят - нужна оболочка которая позволит взять контент из Excel файла и показать его в броузере с диска, также требуется возможность менять дизайн (шкурки, скины). Цена договорная - заоблачные не предлагать:)