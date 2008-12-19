Рефакторинг aдминки тур-портала

Последняя активность была 1 минуту назад Юрий Кривцов [yourra] [18.01 2009 | 22:26]

ПредоплатаРефакторинг Админки тур-портала

Есть две адимнки: собственно аминка "управление контентом и турфирмами" и "управление турфирмы", схожие по своей работе, состоящие из модулей.(php4 + mysql+ajax)

Задача объединить эти две админки в одну с единым интерфейсом + Добавить возможность регистрации юзреа. + добавить новый модуль который позволяет добавлять статьи на сайт.

Всего около 7 модулей. Самый сложный из которых Добавления тура, остальные в основном внесения информации в таблицы(например, названия стран, голродов и тп.)

Требование:

Иметь опыт разработки собственных CMS

Опыт использование Smarty

Подробности аська: 121290404

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