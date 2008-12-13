Интерфейс близнец для личного кабинета на сайте .

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт4 заявки200 просмотров
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Есть определённый сайт для объявлений , необходимо создать интерфейс для управления своими объявлениями в личном кабинете как с полным функционалом , так и с ограниченными возможностями ,На сайте нет никаких ограничений (картинки ,коды ,шрифты) Публикация объявлений официально (платно)

Зачем это надо ,Объявления в данный момент приходится публиковать каждый день , У созданного вами интерфеса должна быть функция ---объявления которые не удалены автоматически по истечении срока заново публиковаться без участия человека , Так же информация в личном кабинете должна отображатся в интерфейсе.

15 лет назад
7744055
60 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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