Есть определённый сайт для объявлений , необходимо создать интерфейс для управления своими объявлениями в личном кабинете как с полным функционалом , так и с ограниченными возможностями ,На сайте нет никаких ограничений (картинки ,коды ,шрифты) Публикация ...
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть определённый сайт для объявлений , необходимо создать интерфейс для управления своими объявлениями в личном кабинете как с полным функционалом , так и с ограниченными возможностями ,На сайте нет никаких ограничений (картинки ,коды ,шрифты) Публикация ...Дизайн интерфейсов и игр4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужен человек разбирающийся в программировании , администрирование компютеров , и самое главное который будет уметь составлять грамотные ТЗ размещать проекты вести переговоры с фрилансерами ,принимать работу дальнейшее обслуживание программ заказынных им .7744055 проекты- простые программы (роботы,конверторы ...Прочее12 заявокЗакрыт15 лет назад
Создания робота для автоматического заполнения объявлений на сайте, с удобным интерфейсом .Возможность регулирования времени подачи объявления обязательно. Суть . Каждый день мы должны роботу закачать список объявлений или задаать роботу генератор объявлений Робот должен размещять ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен конвертор исходники html , xls . txt конечный файл xml по требованию определённого сайта !!!(сайты разные , за каждый конвертор доплата) с возможностью сортировки исходных файлов на идентичность , и с добавление некторых полей на ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен конвертор исходники html , xls . txt конечный файл xml по требованию определённого сайта !!!(сайты разные , за каждый конвертор доплата) с возможностью сортировки исходных файлов на идентичность , и с добавление некторых ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно переделать сайт www.city99.ru поиск по схеме метро должно происходить именно по карте метро. добавить поиск по Подмосковью соответственно по карте надо сделать оптовую Файловую загрузку , у нас исходные файлы html или exell Горячие предложения ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нжно переделаст сайт city99.ru Изменить дизайн поиск по схеме метро должно происходить по карте метро добавить поиск по подмосковью соответственно по карте Файловую загрузку надо сделать исходны файлы html Горячие педложения так же должны загружатьсся оптом и не главной ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт15 лет назад
Создания робота для автоматического заполнения объявлений на сайте, с удобным интерфейсом .Возможность регулирования времени подачи объявления обязательно. Суть . Каждый день мы должны роботу закачать список объявлений или задаёь роботу генератор объявлений Робот должен размещять на сайте ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт15 лет назад