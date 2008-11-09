7744055

Муфтахов Дмитрий 7744055

 
60 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

[email protected]

  • Интерфейс близнец для личного кабинета на сайте .

    Есть определённый сайт для объявлений , необходимо создать интерфейс для управления своими объявлениями в личном кабинете как с полным функционалом , так и с ограниченными возможностями ,На сайте нет никаких ограничений (картинки ,коды ,шрифты) Публикация ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Интерфейс близнец для личного кабинета на сайте .

    Есть определённый сайт для объявлений , необходимо создать интерфейс для управления своими объявлениями в личном кабинете как с полным функционалом , так и с ограниченными возможностями ,На сайте нет никаких ограничений (картинки ,коды ,шрифты) Публикация ...

    Дизайн интерфейсов и игр4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Системный администратор, программист

    Нужен человек разбирающийся в программировании , администрирование компютеров , и самое главное который будет уметь составлять грамотные ТЗ размещать проекты вести переговоры с фрилансерами ,принимать работу дальнейшее обслуживание программ заказынных им .7744055 проекты- простые программы (роботы,конверторы ...

    Прочее12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Робот для подачи объявлений на сайте

    Создания робота для автоматического заполнения объявлений на сайте, с удобным интерфейсом .Возможность регулирования времени подачи объявления обязательно. Суть . Каждый день мы должны роботу закачать список объявлений или задаать роботу генератор объявлений Робот должен размещять ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Конвертор для преоброзования в xml

    Нужен конвертор исходники html , xls . txt конечный файл xml по требованию определённого сайта !!!(сайты разные , за каждый конвертор доплата) с возможностью сортировки исходных файлов на идентичность , и с добавление некторых полей на ...

    HTML
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать конвертор для xml

    Нужен конвертор исходники html , xls . txt конечный файл xml по требованию определённого сайта !!!(сайты разные , за каждый конвертор доплата) с возможностью сортировки исходных файлов на идентичность , и с добавление некторых ...

    HTML
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Внести изменения на сайте и в интерфейсе.

    Нужно переделать сайт www.city99.ru поиск по схеме метро должно происходить именно по карте метро. добавить поиск по Подмосковью соответственно по карте надо сделать оптовую Файловую загрузку , у нас исходные файлы html или exell Горячие предложения ...

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Переделать сайт

    Нжно переделаст сайт city99.ru Изменить дизайн поиск по схеме метро должно происходить по карте метро добавить поиск по подмосковью соответственно по карте Файловую загрузку надо сделать исходны файлы html Горячие педложения так же должны загружатьсся оптом и не главной ...

    HTML
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Робот для заполнения объявлений на сайте

    Создания робота для автоматического заполнения объявлений на сайте, с удобным интерфейсом .Возможность регулирования времени подачи объявления обязательно. Суть . Каждый день мы должны роботу закачать список объявлений или задаёь роботу генератор объявлений Робот должен размещять на сайте ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад