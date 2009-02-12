Интерфейс близнец для личного кабинета на сайте .

Есть определённый сайт для объявлений , необходимо создать интерфейс для управления своими объявлениями в личном кабинете как с полным функционалом , так и с ограниченными возможностями ,На сайте нет никаких ограничений (картинки ,коды ,шрифты) Публикация объявлений официально (платно)

Зачем это надо ,Объявления в данный момент приходится публиковать каждый день , У созданного вами интерфеса должна быть функция ---объявления которые не удалены автоматически по истечении срока заново публиковаться без участия человека , Так же информация в личном кабинете должна отображатся в интерфейсе