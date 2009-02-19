Выдрать из яндекса новости по ключевому слову

Необходимо написать скрипт php, который будет выдирать из яндекс.новостей заголовки, даты, ссылки и краткий текст новости и складывать в базу данных.

Скрипт должен запоминать последнюю новость и добавлять в базу только то, чего пока нет.

Скрипт будет вызываться по крону.

Веб-интерфейс писать не надо.

Бюджет 1000 рублей.