Доработка ShopCMS

Необходимо реализовать следующее:

1.Возможность создания нескольких главных категорий (вывод каталога

т.е. при большом ассортименте товаров необходимо его упорядочивания отдельным блокам

это должно выглядеть как у http://www.webtorg.dp.ua)

2. Возможность добавления и отображения нескольких картинок разного размера в КАТЕГОРИЮ(из админки), точно также как это реализовано в ТОВАРЕ.

3. Возможность запрета-разрешения доступа к некоторым категориям и товарам.

4. Облако тегов (из названий категорий)

Надо это срочно!!! к последней версии скрипта ShopCMS 3.0.0

если можете сделать напишите сроки, стоимость и условия работы и оплаты.

при успешном сотрудничестве возможен дальнейший заказ на интеграцию магазина с форумом, разработка модуля статей и модуля вопрос-ответ.