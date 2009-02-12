Реализовать простые seo скрипты под WordPress

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки112 просмотров
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Нужно реализовать простые seo скрипты под WordPress. Все скрипты уже лежат в паблике но искать их и конвертировать в вордпресс нету время. Возможно вам будет легче написать свои... Примеры всех скриптов которые надо есть тут http://www.pr-cy.ru/tools/

WordPress
15 лет назад
W1N
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад