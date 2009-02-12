Нужен серверный скрипт-граббер из яндекса

Необходимо доработать сайт, довести его до ума. - переделать полностью меню на флеше - переделать структуру сайта (меню) - много мелких доработок Более подробно напишу. Пишите сначала сюда.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скрипт выполняет задачу подсчета стоимости раскрутки на основании данных из Яндекса.
При вводе поискового запроса в Яндекс, получаем выдачу. И нужно получить цифры из этой выдачи.
В приложении картирка с примером, какие нужны данные. Также нужны данные типа ТИЦ, PR сайтов из топ10. Невозможных данных нет, все они получаются тем или иным способом.
Работа скрипта:
1. Получить от пользователя список запросов (вводится в поле, по 1 запросу на строку).
2. Начать собирать из яндекса значения, в виде таблицы (каждое значение обозначено буквой, АBCDEF)
3. Получить от пользователя формулу расчета (вида А+B*С-Е).
4. По формуле посчитать стоимость продвижения, выслать пользователю на имейл список запросов со стоимостью каждого запроса.
Все это выполняется на сервере, вход по логин/пароль.
Интерфейс: чтото похожее на ru.bmsubmitter.com/demko, только попроще.
Более подробное ТЗ имеется, вышлю после предварительного общения.
Пишите сюда, не в ЛС, предложения видны только мне.
Жду опыт работы, срок, цену.
- Похожие заказы
- $250Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $150
http://iqonline.ru/ - аналог нужен. Тоесть сайт, на котором будет ряд тестов. + Подключение смс-агрегатора. Бюджет - до 150 у.е. за сайт. Будем делать серию сайтов. Жду предложений. Дизайн - наш. Тесты - нужно будет где-то ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужна помощь по vBSEO. Не открываются ссылки на форуме. Стучите в 492002700Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Требуется помощь для доработки сайта. Сайт написан на php+mysql+ajax+java. Часть данных сохраняется в базу корректно (Ru+En), но часть сохраняется вот в таком виде, причёт только русский текст: %u0432%u0430%u0440 %u0432%u043E На латинице всё работает корректно. Кодировка сайта и базы cp1251, ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Нужно создать флеш-банер.) да и вообще ищу флешера для постоянного сотрудничесва.Веб-программирование34 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется решение, позволяющее включать одну и ту же ветку (тему) форума в разные разделы форума и разные форумы. То есть, например, если мы имеем форум "Туризм" с подфорумами "Велотуризм", "Конный туризм" ... а ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $8
Существует скрипт лайтбокса (Prototype) и мой скрипт (JQuery-несколько строк по сути) который выделяет пункты меню при наведении. При загрузке страницы, лайтбокс нормально работает, но как только я навожу на пункт меню, перестает работать с ошибкой ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
1. Flash ролик по средствам простенького скрипта(надо разработать) постит данные в базу(база из одной таблицы на мускуле. Надо её сваять). Flash ролик ваять не надо. 2. На каждый инсерт в базу (в зависимости от занчения флажкового ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $20
Здравствуйте! Нужно написать и внедрить в админку сайта на symfony ява-скрипт для обратного отсчета допустимого количества символов!Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Написать/дописать несколько скриптов для интернет-магазина (меню, каталог товара, корзину)Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад