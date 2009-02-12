Нужен серверный скрипт-граббер из яндекса

Скрипт выполняет задачу подсчета стоимости раскрутки на основании данных из Яндекса.

При вводе поискового запроса в Яндекс, получаем выдачу. И нужно получить цифры из этой выдачи.

В приложении картирка с примером, какие нужны данные. Также нужны данные типа ТИЦ, PR сайтов из топ10. Невозможных данных нет, все они получаются тем или иным способом.

Работа скрипта:

1. Получить от пользователя список запросов (вводится в поле, по 1 запросу на строку).

2. Начать собирать из яндекса значения, в виде таблицы (каждое значение обозначено буквой, АBCDEF)

3. Получить от пользователя формулу расчета (вида А+B*С-Е).

4. По формуле посчитать стоимость продвижения, выслать пользователю на имейл список запросов со стоимостью каждого запроса.

Все это выполняется на сервере, вход по логин/пароль.

Интерфейс: чтото похожее на ru.bmsubmitter.com/demko, только попроще.

Более подробное ТЗ имеется, вышлю после предварительного общения.

Пишите сюда, не в ЛС, предложения видны только мне.

Жду опыт работы, срок, цену.