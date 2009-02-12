Php скрипт + Windows приложение

1. Flash ролик по средствам простенького скрипта(надо разработать) постит данные в базу(база из одной таблицы на мускуле. Надо её сваять). Flash ролик ваять не надо.

2. На каждый инсерт в базу (в зависимости от занчения флажкового поля):

2.1 ICQ бот рассылает сообщения(ICQ бот у меня есть рабочий...отдам в хорошие руки)

2.2 отправка SMS (к компу подключено 4 телефона. Можно будет через Nokia PC Suite отправлять СМС, никто не

запрещает. Windows - приложение)

2.3 толкать на АТС(avaya) команду дозвон и по установлении потключения выдавать аудио поток.(Доку дадут, API дадут).