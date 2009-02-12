Php скрипт + Windows приложение

$1000
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок366 просмотров
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1. Flash ролик по средствам простенького скрипта(надо разработать) постит данные в базу(база из одной таблицы на мускуле. Надо её сваять). Flash ролик ваять не надо.

2. На каждый инсерт в базу (в зависимости от занчения флажкового поля):

2.1 ICQ бот рассылает сообщения(ICQ бот у меня есть рабочий...отдам в хорошие руки)

2.2 отправка SMS (к компу подключено 4 телефона. Можно будет через Nokia PC Suite отправлять СМС, никто не

запрещает. Windows - приложение)

2.3 толкать на АТС(avaya) команду дозвон и по установлении потключения выдавать аудио поток.(Доку дадут, API дадут).

PHP
15 лет назад
anton20vlad
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
4VIY
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
15 лет назад
$1000
49 дней
Спасибо Антону за предоставленный проект, всё прошло так, как и обсуждалось за ранее. Был рад сотрудничать, рекомендую.