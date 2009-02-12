Доработка движка DLE

$20
Веб-программированиеЗавершен5 заявок120 просмотров
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15 лет назад
Godfazzer
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
dikgenius
Дмитрий 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Все сделано быстро и качественно. Хороший исполнитель! Рекомендую!
В очередной раз приятно работать с заказчиком. Очень оперативно сформулировал задание и обеспечил необходимой информацией. С оплатой задержек тоже не было.