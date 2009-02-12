AJAX-подстановки параметров в select. JS, PHP.

Нужно реализовать возможность AJAX-подстановки параметров в select в зависимости от значений из другого select и так по цепочке "континент - страна - территория - год". Дерево зависимостей узлов находится в MySQL-таблице territories , в которой связка идёт по parent_id. После того, как всё будет выбрано пользователем, в скрипт будет улетать Get-запрос с выбранными параметрами. Клиентская часть должна быть написана на JavaScript, серверная - на PHP. Использование стандартных библиотек приветствуется. Браузеры: MSIE6, MSIE7, Opera 7 и выше, FireFox 2.0 и выше. Оплата ЯДом после просмотра небольшой демонстрашки на Вашем сайте.

Примерный код куска страницы:

Континент

{continent}

Страна

{country}

Город, территория

{territory}

Период

от {from} до {to}

База:

CREATE TABLE territories (

territory_id int unsigned not null auto_increment primary key,

parent_id int unsigned not null default '0', /* territory_id родительского элемента */

level tinyint unsigned not null default '0' /* 0 - материк, 1 - страна, 2 - территория, 3 - год */

);

CREATE TABLE territories_languages (

territory_id int unsigned not null default '0',

lang_id tinyint unsigned not null default '0', /* 0 - английский, 1 - русский и т.д. */

territory varchar(200) not null default '', /* Название территории */

KEY (territory_id, lang_id)

);

CREATE TABLE languages (

lang_id tinyint unsigned not null default '0', /* 0 - английский, 1 - русский и т.д. */

lang_id char(3) default '' /* Сокращение en, ru... */

);