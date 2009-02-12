AJAX-подстановки параметров в select. JS, PHP.

Решил сделать небольшой интернет-магазин, скачал/установил плагин на WordPress движок (всё установленно, осталось настроить) В данный момент работу плагина можно увидеть на странице: http://usabox.ru/?page_id=791 Как нужно настроить плагин (вместо ТЗ): - ТОП товаров (Чтобы на главной странице была ...
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Нужно реализовать возможность AJAX-подстановки параметров в select в зависимости от значений из другого select и так по цепочке "континент - страна - территория - год". Дерево зависимостей узлов находится в MySQL-таблице territories , в которой связка идёт по parent_id. После того, как всё будет выбрано пользователем, в скрипт будет улетать Get-запрос с выбранными параметрами. Клиентская часть должна быть написана на JavaScript, серверная - на PHP. Использование стандартных библиотек приветствуется. Браузеры: MSIE6, MSIE7, Opera 7 и выше, FireFox 2.0 и выше. Оплата ЯДом после просмотра небольшой демонстрашки на Вашем сайте.
Примерный код куска страницы:
Континент
{continent}
Страна
{country}
Город, территория
{territory}
Период
от {from} до {to}
База:
CREATE TABLE territories (
territory_id int unsigned not null auto_increment primary key,
parent_id int unsigned not null default '0', /* territory_id родительского элемента */
level tinyint unsigned not null default '0' /* 0 - материк, 1 - страна, 2 - территория, 3 - год */
);
CREATE TABLE territories_languages (
territory_id int unsigned not null default '0',
lang_id tinyint unsigned not null default '0', /* 0 - английский, 1 - русский и т.д. */
territory varchar(200) not null default '', /* Название территории */
KEY (territory_id, lang_id)
);
CREATE TABLE languages (
lang_id tinyint unsigned not null default '0', /* 0 - английский, 1 - русский и т.д. */
lang_id char(3) default '' /* Сокращение en, ru... */
);
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