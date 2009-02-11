Flash-плеер для интернет-радио

Нужно обновить плеер для интернет-радиостанции clubberry.fm. Текущую версию вы можете посмотреть на сайте (http://clubberry.fm), что нужно добавить:

- Возможность выбора битрейта потока из плеера

- Скролл при пролистывании списка каналов (скоро добавятся еще 3, скролл есть и сейчас, но нет полосы прокрутки)

- Немного обновить дизайн

Так же у плеера есть проблема - он глушит все другие флеш-плееры при загрузке (попробуйте загрузить что-нибудь на ютубе и зайдите на наш сайт) - нужно исправить.

Человек делавший эту версию пропал, поэтому ищем нового флешера. Есть исходник этого плеера, сделан в SwishMax. Можете доработать его,

можете написать новый плеер с нуля.

Во вложении - как должен выглядеть плеер.