Создание htaccess

Веб-программированиеЗавершен5 заявок171 просмотр
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Нужно будет вписать в htaccess

Например index.php?&option=com_prochamp&do=report чтобы выдавало /report/

И т.д пишите для опытного программиста 10 минутное дело..сделать 1 по примеру остальное я сам.

15 лет назад
snoop15
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
BrainForce
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$1
1 день
Отличный человек. Грамотно всё объяснил, на примерах. В крайне, сжатые сроки. Очень рекомендую. Так же грамотный человек в общении.
Приятный человек, быстро все понял и во всем разобрался. Рекомендую!