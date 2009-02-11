Создание htaccess

Необходимо постоянно рассылать несколько тысяч писем. (но я - НЕ спамер). Существует специальный софт, но я с ним не знаком. Необходимо предложить решение по множественной рассылке писем адресатом и не быть забаненным. Жду варианты решения вопроса И ...