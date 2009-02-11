Информер курсов валют

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок191 просмотр
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Нужен информер курсов валют. Содержащий информацию о покупке и продаже 3-х видов валют. Прошу указывать цены в украинской гривне

15 лет назад
retyioo
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад