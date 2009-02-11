Создание нового дизайна интернет магазина http://www.100dverey.kiev.ua
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен информер курсов валют. Содержащий информацию о покупке и продаже 3-х видов валют. Прошу указывать цены в украинской гривне
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