Приватный проект для VistaSolutions

$100
Веб-программированиеЗавершен1 заявка156 просмотров
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Интеграция G2S системы онлайн оплаты на сайте знакомств. Срок исполнения 2-3 дня

15 лет назад
igor_er
56 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
VistaSolutions
42 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$100
5 дней
Отличная работа! Абсолютно профессиональный подход к делу. Выполнена интеграция очень сложной системы оплаты за которую многие не хотели взяться. Причем сделал гораздо больше, чем было указано в Задании, т.к. я попросил исправить еще несколько ошибок в скриптах и базе данных. Хотел бы отметить поддержку в виде консультаций, оперативные и грамотные ответы на возникающие вопросы. Огромное спасибо! Очень доволен проделанной работой! Буду работать вместе и дальше. Всем советую этого программиста, не пожалеете.
Очень хороший заказчик, во всех отношениях положителен. Просто приятно работать.