Приватный проект для VistaSolutions

Отличная работа! Абсолютно профессиональный подход к делу. Выполнена интеграция очень сложной системы оплаты за которую многие не хотели взяться. Причем сделал гораздо больше, чем было указано в Задании, т.к. я попросил исправить еще несколько ошибок в скриптах и базе данных. Хотел бы отметить поддержку в виде консультаций, оперативные и грамотные ответы на возникающие вопросы. Огромное спасибо! Очень доволен проделанной работой! Буду работать вместе и дальше. Всем советую этого программиста, не пожалеете.